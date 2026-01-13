Haberler

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildi. Valilik, Meteoroloji verilerine dayanarak bu kararı aldığını duyurdu. Ayrıca, bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

