Üye Girişi
Haberler

Bayburt'ta Öğrencilere Terörle Mücadele Eğitimi

Bayburt'ta Öğrencilere Terörle Mücadele Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler terör örgütlerinin faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemleri hakkında bilgilendirildi. Emniyet ekipleri, öğrencilerin terörle mücadelede duyarlılıklarını artırmayı hedefliyor.

Bayburt'ta üniversite öğrencileri, terör örgütlerinin faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemlerine karşı bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri" kapsamında, Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsündeki öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere, ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetleriyle eylemlerine karşı polisle ortak tavır sergilenmesini sağlamak ve duyarlılıklarını arttırmak amacıyla sunum yapıldı.

Üniversitede stant kuran ekipler, öğrencilere el broşürleri dağıttı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti, kayyumlara 127. maddeyi gerekçe gösterdi

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle

 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu

DEM'lilerin polise saldırdığı ana damga vuran kadın
TİM Başkanı Gültepe'den 'faiz' çıkışı: Ülke batıyor

"Ülke batıyor, ayakta kalma şansı yok"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hilmi Şen hangi partide siyaset yapıyordu? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Kasım günün maçları nereden izlenir? 5 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç, Balık burcu yorumu! 5 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ÖABT kalkıyor mu, ÖABT kaldırılacak mı? Eğitim bilimleri sınavı kalkıyor mu? KPSS kalkıyor mu, kaldırılacak mı? Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson- Jake Paul maçı saat kaçta, hangi kanalda? FED FAİZ KARARI KASIM 2024 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.