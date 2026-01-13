Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Bayburt Belediyesi ekipleri, etkili kar yağışı sonrası ana arterler ve mahalle yollarında kar temizleme ile tuzlama çalışmaları yapıyor. Ekipler, sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamak için riskli noktalarda önlem alıyor.
Bayburt Belediyesi ekiplerince karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.
Kentte gece saatlerinden itibaren etkili kar yağışı sonrası sahaya çıkan ekipler, ana arterler, mahalle yolları ve birçok güzergahta kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.
Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolları açık tutan ekipler, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını da eş zamanlı yürütüyor.
Sürücü ve yayaların güvenliği için riskli noktalarda önlem alınırken, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için teyakkuzda bekliyor.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel