Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bayburt Belediyesi ekiplerince karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili kar yağışı sonrası sahaya çıkan ekipler, ana arterler, mahalle yolları ve birçok güzergahta kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolları açık tutan ekipler, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını da eş zamanlı yürütüyor.

Sürücü ve yayaların güvenliği için riskli noktalarda önlem alınırken, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için teyakkuzda bekliyor.