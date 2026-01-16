Haberler

Bayburt'ta yolu kapalı köydeki hasta kar motoruyla ambulansa taşındı

Güncelleme:
Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Akkaya köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köydeki hasta, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kar motoruyla ambulansa taşındı ve hastaneye ulaştırıldı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, kar motoruyla ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kar ve tipinin etkisini gösterdiği ilçeye bağlı Akkaya köyünde yaşayan hasta, rahatsızlanması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve sağlık ekipleri, İl Özel İdaresine ait iş makinesinin de yardımıyla bölgeye ulaştı.

Jandarma ekipleri, yolu kapalı olan köydeki hastaya kar motoru ile ulaşarak ambulansa getirilmesini sağladı.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan hasta, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
