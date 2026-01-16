Haberler

Kar ve tipide mahsur kalan TIR şoförü kurtarıldı

Güncelleme:
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan TIR şoförü Fatih Çankaya, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, iş makineleriyle yolda kalan aracı çıkararak yolu ulaşıma açtı.

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan TIR şoförü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sivas'tan yola çıkarak kentteki Tarım Kredi Kooperatifi'ne yem getiren TIR şoförü Fatih Çankaya, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sürücünün yardım çağrısı üzerine bölgeye Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleriyle kara saplanan aracı çıkardı, yolu ulaşıma açtı.

'EKİPLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Fatih Çankaya, "Sivas'tan Bayburt'taki Tarım Kredi Kooperatifine yem getirdim. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde mahsur kaldım. İl Özel İdaresi'ni aradım, gelip beni kurtardılar teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

HABER-KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
