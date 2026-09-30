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Bayburt'ta göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakılarak stoklar güçlendirilecek

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Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 150 bin sazan yavrusunu şehir merkezi ile Demirözü ve Aydıntepe ilçelerindeki su kaynaklarına bıraktı. Çalışmayla balık stoklarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı hedefleniyor.

Bayburt'taki göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, tesislerde yetiştirilen 150 bin sazan yavrusunu şehir merkezi ile Demirözü ve Aydıntepe ilçelerindeki su kaynaklarıyla buluşturdu.

Çalışmayla, su kaynaklarındaki balık stoklarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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