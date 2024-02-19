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Bayburt'ta düşman işgalinden kurtuluşun 106. yıl dönümü kutlandı

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Bayburt Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası bilgi yarışmasında öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Yarışmada birinci olan takıma kupa verildi.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kapsamında liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Bayburt Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmanın finalinde Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencileri yarıştı.

Kentin tarihi, kültürel öğeleri, edebiyatı ve coğrafi özellikleri hakkında 15 sorunun yöneltildiği yarışmada, Milli İrade Anadolu Lisesi birinci, Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan takıma kupa verildi.

Programa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yasemin Demirörs, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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