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BAYBURT'TA DEPREMZEDE ÇOCUKLAR CİRİT YARIŞI İZLEDİ, ATLARA BİNDİ

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KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde yıkıcı etkiye neden olan depremler sonrası Bayburt'a gelen aileler ve çocukları için cirit müsabakası organize edildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde yıkıcı etkiye neden olan depremler sonrası Bayburt'a gelen aileler ve çocukları için cirit müsabakası organize edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bayburt Belediyesi'nce Bayburt Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda aileler, cirit yarışlarını izledi. Heyecanlı geçen müsabakaları izleyen çocuklar, yarış sonrasında da ata binerek keyifli zaman geçirdi. Farklı şehirlerden gelen depremzedelere etkinlik sonrasında Bayburt'un yöresel lezzetlerinden kavurmalı kavut çorbası ikram edildi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kente gelen depremzedeleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyleyerek, organizasyonda yer alıp çocukların yüzünü güldüren kulüplere de teşekkür etti.

'CİRİT SPORUNU ÇOK SEVDİM'

Depremin vurduğu Gaziantep'ten ailesiyle birlikte Bayburt'a gelip etkinlikleri izleyen Ethem Deniz de (11) at binerek keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Deniz, 'Cirit sporunu çok sevdim. Herkese tavsiye ederim' diye konuştu. Cirit yarışlarını izleyen Şerife Ahsen Bülbül (12) ise, bu sporu çok beğendiğini, ata binerek de çok eğlendiğini söyledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bayburt Belediyesi Atlı Spor Kulübü Gençlik Bayburt Güncel Haberler

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