Tilkiye Kek Veren Adam, Kamerada
Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki bir yaylada karşılaştığı tilkiye kek veren kişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki bir yaylada karşılaştığı tilkiye kek veren kişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ailesiyle birlikte ilçeye bağlı Aydıntepe Yaylası'na giden Raşit Erarslan, aracıyla seyir halindeyken yiyecek arayışındaki tilkiyi fark etti.
Aracını durdurarak elindeki keki gösteren Erarslan, yanına yaklaşan tilkiyi kek ile besledi.
Eraslan'ın yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: AA