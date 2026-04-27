Bayburt'ta bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Yeşilay Bayburt Şubesi ve İl Müftülüğü iş birliğinde "Sohbet Halkası, Bağımlılıkla Mücadelede Manevi ve Toplumsal Rehberlik" programı kapsamında eğitim verildi.

Yeşilay Bayburt Şubesi ve İl Müftülüğü iş birliğinde "Sohbet Halkası, Bağımlılıkla Mücadelede Manevi ve Toplumsal Rehberlik" programı kapsamında eğitim verildi.

Halkla İlişkiler Uzmanı Selimhan Kırmızıoğlu, Efendi Bayram Camisi'nde öğle namazı öncesinde cemaate yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verdi.

Eğitimde madde, tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Kırmızıoğlu, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın öneminden bahsetti.

Kırmızıoğlu, her yaştan bireyin zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve bilinçli bir yaşam sürmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
