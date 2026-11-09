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Bayburt'ta avlanmaya giden 53 yaşındaki kişi dağlık arazide ölü bulundu

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Bayburt'ta avlanmak için Yanıkçam köyüne giden 53 yaşındaki kişi, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin araması sonucu dağlık arazide ölü bulundu. Yakınlarının dün akşamdan beri haber alamadığı kişinin cenazesi, incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bayburt'ta kayıp olarak aranan kişinin dağlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Hamit Timur'dan (53) dün akşamdan itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Arkadaşlarıyla avlanmak için merkeze bağlı Yanıkçam köyüne gittiği belirlenen Timur'u arama çalışmaları jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince sürdürüldü.

Ekipler tarafından yapılan aramalar sonucunda Timur'un cenazesi dağlık arazide bulundu.

Timur'un cesedi, bölgedeki incelemelerin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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