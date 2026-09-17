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Bayburt'ta Ahilik Haftası kutlandı

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Bayburt'ta Ahilik Haftası kutlandı
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Bayburt'ta, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Bayburt'ta, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Saray Bahçesi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Eldivan, yaptığı açıklamada, Bayburt'un Ahilik kültürünü yaşatan kadim memleketlerden biri olduğunu söyledi.

Kentin çarşı, atöly ve dükkanlarında sadece ticaret yapılmadığını belirten Eldivan, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, helal kazancın ve komşuluk hukuku gibi değerlerin de yansıtıldığını aktardı.

Bayburt'ta esnaflık ve sanatkarlığın bir meslek olmanın ötesinde, kentin sosyal hayatına yön veren köklü bir kültür olduğunu dile getiren Eldivan, "Babadan oğula, ustadan çırağa aktarılan mesleklerle birlikte iş ahlakı, meslek terbiyesi, insan sevgisi ve dayanışma anlayışı da nesilden nesile taşınmıştır." dedi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş de Selçuklu döneminde temelleri atılan ahiliğin, yüzyıllardır Bayburt'ta yaşatıldığını, şehirlerin imar ve iskanında da önemli rol oynadığını anlattı.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise ahiliğin, Anadolu'nun ruhunu yüzyıllar boyunca diri tutan ve milletin ortak değerlerini yoğuran köklü bir teşkilat olduğunu söyledi.

Esnaf Odaları Birliği Başkanı Yunus Çil de kentteki esnaf ve sanatkarların ahiliği bir yaşam biçimi olarak benimsediğini aktardı.

Konuşmaların ardından esnaf tarafından oluşturulan halk oyunları ekibi gösterilerini sundu.

Programda "Yılın Ahisi" seçilen hırdavatçı Metin Özyurt şed kuşandı. "Yılın Kalfası" Sami Yusuf Kalkan ile "Yılın Çırağı" Ravza Ravzanur Büyükhan'a ise plaket verildi.

Etkinlikte katılımcılara ahi pilavı da ikram edildi.

Kaynak: AA
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