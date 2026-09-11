Haberler

Bayburt'ta 2 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önleme faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yakaladıkları Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmeni, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.

Öte yandan kaçak geçişleri organize ettiği gerekçesiyle de 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı

Cezaevinde yasak aşk! Gardiyanın müstehcen görüntüleri ortaya çıktı
Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor

Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! 'Geri döndü' denilen İsmail Kartal'dan şok hamle

Fener'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen Kartal'dan şok hamle
Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Semih'in ölümünde şüpheden sanık yararlandı! Kesinleşmiş müebbet hapis bozuldu

18 yıllık dava! Semih'in ölümünde şüpheden sanık yararlandı
Komşusunun balığına istismarda bulundu! Verdiği ifade polisleri bile şaşkına çevirdi

Komşusunun balığını istismar ederken kameraya yakalandı