Bayburt'ta 2 düzensiz göçmen yakalandı
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önleme faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, yakaladıkları Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmeni, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.
Öte yandan kaçak geçişleri organize ettiği gerekçesiyle de 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA