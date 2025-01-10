Bayburt'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Bayburt'ta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti tarafından bir otelde organize edilen programda, basınının hem eleştiri hem de güzel olanı görme noktasında çok faydalı bir iş icra ettiğini söyledi.

"Eleştirmek yapılan bir işi tenkit etmektir, eksiklerini söylemektir" ifadesini kullanan Memiş, eleştirilmekten rahatsız olmadığına işaret etti.

Memiş, bu anlamda memnun olduğunu dile getirerek, "Çünkü eleştiriliyorken eğer iyi yöneticilersek eleştirildiğimizde bir yanlışı yapmaktan vazgeçip onun yerine bir doğruyu yapmamızı sağlıyor. Bu anlamda ben gazeteciler cemiyeti başkanımızın şahsında bütün gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyor, gazeteciler gününü kutluyorum." diye konuştu.

Vali Yardımcı Cem Gümrükçü de gazeteciliğin halkın haber alma hakkını yerine getiren kutsal bir meslek olduğunu belirterek, gazetecilerin gününü kutladı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün basın sektörünün sorunlarının dile getirildiği bir gün olarak anıldığını ifade etti.

Basın mensuplarının ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu ifade eden Okutmuş, bunun yanı sıra mesleğin sınırlarının çizildiği bir meslek kanununa ivedilikle ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mete Memiş gazetecilere hediye takdim etti. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Okutmuş'a plaket verdi.

Programa, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Ali Savaş Bülbül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.