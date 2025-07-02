Bayburt-Rize-Erzurum Sınırında Özel Jet Düştü, Arama Kurtarma Faaliyetleri Başlatıldı

??????? Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri yürütülüyor.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özel bir jet uçağının, henüz bilinmeyen bir sebeple Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düştüğü bilgisi edinilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölgeye AFAD, emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE ve ilgili ekiplerin sevk edildiği vurgulanan açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Öte yandan Eskişehir Sivrihisar'dan kalkan TC-RTO tescilli uçağın, amatör havacılık faaliyeti kapsamında uçuş yaptığı, varış meydanının ise Rize-Artvin Havalimanı olduğu öğrenildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada da 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbar üzerine bölgeye AFAD, emniyet, jandarma, 112, UMKE ve ilgili ekiplerin sevk edildiği belirtildi.