Bayburt-Erzurum Kırsalında Hava Aracı Düştü, Yaralılar Var

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Bayburt-Erzurum kırsalında bir hava aracının düştüğüne dair ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, jandarma ve afad ekipleri arama kurtarma çalışmaları başlattı. Uçağın düşüş bölgesi tespit edilmeye çalışılıyor, yaralıların durumu konusunda umut verici açıklamalar yapıldı.

Bayburt-Erzurum kırsalı sınırlarında bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt ile sınırda olan Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına, bir hava aracının düştüğü ihbarı geldi.

Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.

Tek motorlu uçak olduğu değerlendirilen hava aracının, düştüğü noktanın tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Bayburt ve Erzurum'daki ekipler seferber oldu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, ekiplerin hem Bayburt hem de Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde arama çalışmaları yaptığını belirterek, "Kaymakamımız ekiplerle uçağın düştüğü değerlendirilen, ifade edilen bölgeye geçiyorlar." dedi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise akşam saatlerinde Erzurum 112'ye gelen iki kişilik özel uçağın düştüğü ihbarı üzerine, AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık ekiplerinin seferber edildiğini anlattı.

Eldivan, şunları kaydetti:

"Şu anda konum tespit etmeyle beraber arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Kesin olan şu var, uçağın düştüğü, 2 yaralı olduğu. Yaralılardan kadın olan kazazedeyle görüştüm. Kendilerini kurtaracağımız yönünde bir beyanımız oldu. İnşallah gece olmadan sağ salim onları kurtaracağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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