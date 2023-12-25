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Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı Geçidi kontrollü ulaşıma açıldı

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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı Geçidi, kontrollü ulaşıma açıldı. Ekipler, yağışın devam ettiği bölgede dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan kara yolunu açmak için 13 saat süren çalışma gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde kontrollü olarak trafiğe açılan Kop Dağı Geçidi'nde buzlanma ve tipinin devam etmesi sebebiyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Bayburt- Erzurum kara yolunun Kop Dağı Geçidi, kontrollü ulaşıma açıldı.

Ekipler, yağışın devam ettiği bölgede dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan kara yolunu açmak için 13 saat süren çalışma gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde kontrollü olarak trafiğe açılan Kop Dağı Geçidi'nde buzlanma ve tipinin devam etmesi sebebiyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kop Dağı Erzurum Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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