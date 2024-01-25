Üye Girişi
Haberler

Bayburt Belediyesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Altın Madalya ve Berat Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bayburt Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına verdiği desteklerden dolayı altın madalya ve berat ile ödüllendirildi. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye Vali Mustafa Eldivan tarafından takdim edilen ödüller, Türk Silahlı Kuvvetlerine olan önemin vurgulandığı törende verildi.

Bayburt Belediyesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına verdiği desteklerden dolayı altın madalya ve beratı tevcih edildi.

Valilik makamında düzenlenen törende, altın madalya ve beratı Vali Mustafa Eldivan tarafından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye takdim edildi.

Burada konuşan Pekmezci, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Bunun için Bayburt'ta kurumlar ve vatandaşlar olarak her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını vurgulayan Pekmezci, şöyle konuştu:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz bizlerin birer can parçası. Onların ayağına taş değse bizlerin yüreği kanar. Bunun içindir ki kurumlar ve vatandaşlar olarak onlara desteğimizi hiçbir zaman esirgememeliyiz. Biz de Bayburt Belediyesi olarak amacı ve gayesi kahraman ordumuzun savaş gücünün artırılması olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımıza destekte bulunmuştuk. Vakıf yönetimi de bizleri unutmayarak her zaman belediyemizin en güzel köşesinde onurla ve gururla bulunduracağımız altın madalya ve beratını Sayın Valimiz aracılığıyla tarafımıza tevdi ettiler. Çok mutlu olduk. Bizler her zaman Mehmetçiğimizin duacısıyız. Rabbimiz kahraman ordumuzu her daim muzaffer eylesin."

Vali Eldivan ise bu duyarlılığından dolayı Pekmezci'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Bayburt Belediyesi Hükmü Pekmezci Tören Belediye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title