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Bayburt Belediyesi Halk Ekmek Büfelerinde Glütensiz Ekmek Satışlarına Başlandı

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Bayburt Belediyesi, glüten hassasiyeti bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halk ekmek büfelerinde glütensiz ekmek satışına başladı. Belediye Başkanı Mete Memiş, glüten hassasiyeti olan vatandaşların bu ekmeğe ulaşmakta sorun yaşadığını belirterek, bu uygulamayı hayata geçirdiklerini açıkladı.

Bayburt Belediyesi halk ekmek büfelerinde glütensiz ekmek satışlarına başlandı.

Belediye Başkanı Mete Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar vatandaşların Bayburt'ta glütensiz ekmeğe ulaşmakta sorun yaşadığını belirtti.

Memiş, şunları kaydetti:

"Glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın bu ekmeğe ulaşmakta sorun yaşamalarından dolayı böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Artık glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız ekmeklerine halk ekmek büfelerimizden ulaşabilirler. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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