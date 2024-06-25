Bayat'ta vatandaşlar Vali Dağlı'dan doğalgaz altyapısı için destek istedi
Çorum'un Bayat ilçesinde vatandaşlar, Vali Zülkif Dağlı'dan Yatukcu Mahallesi'nin doğalgaz altyapısındaki eksiklerin giderilmesi için destek istedi.
Çorum'un Bayat ilçesinde vatandaşlar, Vali Zülkif Dağlı'dan Yatukcu Mahallesi'nin doğalgaz altyapısındaki eksiklerin giderilmesi için destek istedi.
Vali Dağlı'nın ilçeyi ziyaret edeceğini öğrenen Yatukcu Mahallesi sekinleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehit Mehmet Bostancı Caddesi'nde Vali Dağlı'yı bekledi.
Dağlı'nın makam aracıyla geçişi sırasında konvoyu durduran vatandaşlar, Dağlı'ya bölgedeki doğalgaz altyapısındaki eksiklikler hakkında bilgi vererek, giderilmesi konusunda destek istedi.
Vali Dağlı da bir süre görüştüğü vatandaşlarla sohbet etti.