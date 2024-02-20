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Çorum'un Bayat ilçesinden umre için giden kişi Mekke'de vefat etti

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Çorum'un Bayat ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Murat Karaali, umre ziyareti için gittiği Mekke'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Karaali'nin cenazesi Mekke'de defnedildi ve memleketi Bayat ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çorum'un Bayat ilçesinden umre için gittiği Mekke'de kalp krizi nedeniyle vefat eden Mehmet Murat Karaali için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İlçede esnaflık yapan Karaali, umre ziyareti için gittiği Mekke'de, Kabe'de rahatsızlandı.

Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Karaali, bir hafta süren tedavi sürecinin ardından hastanede yaşamını yitirdi.

Karaali'nin cenazesi, 18 Şubat'ta Kabe'de kılınan cenaze namazının ardından Mekke Cennetül Mualla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Karaali için memleketi Bayat ilçesinde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehit Ömer Halisdemir Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Karaali'nin ruhu için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Murat Çorum Mekke Ölüm Güncel Haberler

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