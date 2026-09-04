Balıkesir Üniversitesi'nde robotik cerrahi dönemi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ileri teknolojili robotik cerrahi sistemiyle hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi bünyesine kazandırılan ileri teknolojili robotik cerrahi sistemi, yüksek görüntü kalitesi, üç boyutlu görüntüleme ve hassas cerrahi hareket kabiliyetiyle cerrahlara gelişmiş bir çalışma altyapısı sağlıyor.

Başta üroloji olmak üzere genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum alanlarında kullanılabilen sistemin, özellikle onkolojik cerrahilerde önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, robotik cerrahi sisteminin hastanede kullanılmaya başlanmasıyla teknolojik altyapının güçlendirildiğini belirtti.

Sistemin geleceğin cerrahisine yönelik önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Oğurlu, robotik cerrahi teknolojisinin Balıkesir'de ilk kez BAÜN'de uygulanmaya başlanmasının ve çevre illerde de sınırlı sayıda merkezde bulunmasının bölge açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar da son yıllarda hastanenin altyapı, insan kaynağı ve teknolojik donanım açısından önemli bir büyüme sürecinden geçtiğini belirterek, yeni hizmet binaları ve 300'ün üzerinde yardımcı sağlık personeliyle sağlık hizmetlerinin daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Akarsu Ayazoğlu ise robotik cerrahi sisteminin üniversiteye kazandırılmasının bilimsel araştırma, tıp eğitimi ve hasta hizmetleri açısından önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Başhekim Yardımcısı ve Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Şenel de robotik cerrahinin özellikle kanser ameliyatlarında yaygın olarak kullanılan ve hasta konforu açısından önemli avantajlar sağlayabilen bir yöntem olduğunu bildirdi.

Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Can Aykanat ise robotik sistemin tamamen cerrahın kontrolünde çalıştığını, robotun cerrahın yerini alan bağımsız bir sistem olmadığını anlattı.

Kaynak: AA