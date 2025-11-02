Battalgazi'deki Feribot İskelesi Gün Batımında Büyüleyici Görüntüler Sunuyor
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki feribot iskelesi, dronla görüntülendi. Gün batımında Karakaya Baraj Göleti üzerinde sefer yapan feribotların oluşturduğu manzara, etkileyici renklerle göz doldurdu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki feribot iskelesi, gün batımında dronla görüntülendi.
Battalgazi ilçesindeki Karakaya Baraj Göleti üzerinde sefer yapan feribotlar, her gün düzenlenen 7 seferle yüzlerce yolcuyu Elazığ'ın Baskil ilçesine taşıyor.
İki ilçe arasında ulaşım sağlayan feribotların bulunduğu alan, gün batımında dronla kaydedildi.
Gölet üzerinde batmakta olan güneşin oluşturduğu renkler, etkileyici görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak - Güncel