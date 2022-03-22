Battalgazi Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel program - Haberler

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Battalgazi Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel program

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Battalgazi Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel program

Battalgazi Belediyesince "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla huzurevi sakinlerine yönelik program düzenlendi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Battalgazi Belediyesince "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla huzurevi sakinlerine yönelik program düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta düzenlenen yemekli programda, Malatya huzurevinde kalan yaşlılar müzik şöleni eşliğinde unutulmaz bir gün geçirdi.

Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve huzur evi sakinleri katıldı.

Duygusal anların yaşandığı programda huzur evi sakinleri ile yakından ilgilenen Vali Baruş ve Başkan Güder, yaşlılarla sohbet ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Battalgazi Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel program

Battalgazi Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel program

Battalgazi Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel program

Battalgazi Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel program

Battalgazi Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel program

Battalgazi Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel program

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya, Müzik, Çınar, Yerel, Güncel, Haberler

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