Battalgazi'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla vatandaşların mağduriyetini önlemek için 7/24 sahada görev yapıyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çalışmaları inceledi ve esnafın taleplerini dinledi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sabah saatlerinden itibaren sahada görevli personeli ziyaret ederek, çalışmaları inceliyor.

Vatandaş ve esnafın taleplerini dinleyen Taşkın, sorunların çözülmesi için birimlerle görüşme sağlıyor.

Taşkın, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada 7/24 esasına göre çalıştığını kaydetti.

Ekipler, kar yağışı sonrası buzlanma oluşmaması için tuzlama ve solüsyon çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
