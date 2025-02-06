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Battal İlgezdi hakkında iddianame: 3 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

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Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ruhsata aykırı inşaatlarla ilgili yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla karşı karşıya. Hazırlanan iddianamede, İlgezdi ve 8 kişi için 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Ataşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ruhsata aykırı inşa edilen 7 yapının yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla Battal İlgezdi hakkında "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ataşehir'deki imara aykırı yapılarla ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan rapora yer verildi. Buna göre raporda, ilçede İmar Kanunu'na aykırı yapılan bazı projeler olduğu, bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeyi içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği, ancak belediye başkanı ve görevlilerinin bu kararı yerine getirmediği belirtildi.

KAMU ZARARA UĞRATILDI

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığınca, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle İlgezdi ve 8 kişi hakkında soruşturma izni verildiği, Danıştaya yapılan itirazın da reddedildiği anlatılan iddianamede, İlgezdi ve 8 şüphelinin Belediye Encümenince ilçedeki 7 taşınmazla ilgili 2020-2022 arasında verilen yıkım kararlarını uygulamadıkları kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin mimari proje ve imara aykırı yapıları ortadan kaldırmayarak kamunun zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ifade edildi.

9 İSİM İÇİN CEZA İSTENİYOR

Battal İlgezdi, Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli'nin "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Battal İlgezdi hakkında iddianame: 3 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdeniz merdan:

sadece battal mı? yahu bununkiler aleni diye işinize geleni niye dava ediyorsunuz, TR'de hangi belediye usulsüz iş yapmamıştır ki? eko istanbulun içinden geçiyorken halk buna adeta gözyumuyorken böyle eksik işler yaparsanız sizin samimiyetiniz sorgulanır. etrafınızdaki hangi bina'da park için belediye katakullisi olmuyor bir sorun kendinize. dikey büyüme yüzünden şehirleri berbat eden belediyeleri uzaylılar mı yönetiyor. pendik kartal kadıköy maltepe hepsi sıkıntı olmayan işi bulmak daha zor :))

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