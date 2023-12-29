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Batman Valisi Ekrem Canalp Ceza İnfaz Kurumunu İnceledi

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Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. Beşiri ilçesindeki ceza infaz kurumunu ziyaret eden Canalp, inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyarette, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ve İl Emniyet Müdür Vekili Serkan Serin de yer aldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

Beşiri ilçesindeki ceza infaz kurumunu ziyaret eden Canalp, inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ve İl Emniyet Müdür Vekili Serkan Serin de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Valiliği Ekrem Canalp Beşiri Güvenlik Politika Güncel Haberler

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