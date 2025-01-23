Üye Girişi
Haberler
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
Meral Akşener'in danışmanından, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı' iddialarına yanıt

Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olacak mı?

Batman Valisi Canalp, Köprü İnşaatını İnceledi

Batman Valisi Canalp, Köprü İnşaatını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Diyarbakır yolunu genişletme çalışmaları kapsamında Batman Çayı üzerinde yapımı devam eden ek köprüdeki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeye AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve kurum müdürleri de katıldı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapımı devam eden köprüyü inceledi.

Canalp, Diyarbakır yolunu genişletme çalışmaları kapsamında Batman Çayı üzerinde bulunan köprüye ek yapılan köprüdeki çalışmalara ilişkin incelemede bulundu.

Canalp'a, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel
img

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha
img

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
img

Yıllardır tartışılan nafaka usulü değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Faizlerin düşürülmesini istiyorum

ABD'nin yeni başkanı Trump'tan kritik faiz mesajı!
Victor Osimhen, gazetecileri yumrukladı

Osimhen gazetecileri yumrukladı!
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.