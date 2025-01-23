Batman Valisi Canalp, Köprü İnşaatını İnceledi
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Diyarbakır yolunu genişletme çalışmaları kapsamında Batman Çayı üzerinde yapımı devam eden ek köprüdeki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeye AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve kurum müdürleri de katıldı.
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapımı devam eden köprüyü inceledi.
Canalp, Diyarbakır yolunu genişletme çalışmaları kapsamında Batman Çayı üzerinde bulunan köprüye ek yapılan köprüdeki çalışmalara ilişkin incelemede bulundu.
Canalp'a, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.
Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel