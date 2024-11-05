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Batman Valiliği'nden Ekmek Poşetli Gözaltı İddialarına Yalanlama

Batman Valiliği'nden Ekmek Poşetli Gözaltı İddialarına Yalanlama
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Haberler
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Batman Valiliği, sosyal medyada yayılan gözaltı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, elinde ekmek poşeti olan bir kişinin polis memurlarına taş attığını ve bu nedenle gözaltına alındığını açıkladı.

'EKMEK ALIRKEN GÖZALTINA ALINDI' İDDİALARINA VALİLİKTEN YALANLAMA

Batman Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından; sosyal medyada paylaşılan, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde elinde ekmek poşeti olan bir kişinin gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Valilik açıklamasında, elinde ekmek poşeti olan kişinin polise taş attığının tespit edildiği belirtilerek, "05 Kasım 2024 günü sosyal medya üzerinden Batmanda müdahale anında yolda yürüyen ve elinde bir poşet ekmek olan bir yurttaşın da gözaltına aldığı haberle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Haberde iddia edildiği gibi fırından ekmek alan bir vatandaşın gözaltına alınması söz konusu olmayıp videoda görüldüğü üzere elinde ekmek olan ve yerden taş alıp polislerimize atan bir şahsın gözaltına alınması söz konusudur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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