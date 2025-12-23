Batman'da deneme amaçlı aspir bitkisinin ekimi yapıldı

Batman Üniversitesince kurak alanlarda tarımsal üretimin artırılmasına yönelik deneme amaçlı aspir bitkisinin ekimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Batı Raman Kampüsü sera alanında yapılan ekim, Sason Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mehtap Andırman öncülüğünde "Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Bilinen Aspir Bitkisinin Batman Ekolojik Koşullarında Yetiştirilme Olanaklarının Araştırılması Projesi" kapsamında gerçekleştirildi.

Proje ile aspir bitkisinin Batman'ın ekolojik koşullarına uyumu ile verim potansiyelinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Aspir bitkisinin biyo dizel üretiminde kullanılan yağlarıyla yenilenebilir enerji kaynağı olma özelliği taşırken, çiçeklerinin doğal boya üretiminde kullanılmasıyla da sanayide farklı alanlarda değerlendirilme imkanı sağlayacak.

Ayrıca aspir, yüksek protein oranı sayesinde hayvan yemi olarak da kullanılabilecek ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler için sürdürülebilir bir yem kaynağı olarak öne çıkıyor.