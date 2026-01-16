Batman Üniversitesi Rektörü Demir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Rektör Demir, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" ve "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafına oy veren Demir, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini tercih etti.

Demir, seçim yaparken zorlandığını, her bir fotoğrafın birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Çekilen fotoğraflarda çok büyük bir emeğin olduğunu belirten Demir, "Anadolu Ajansının sadece Türkiye'de değil, yeryüzünün her coğrafyasına ulaştığını da gördük bu vesileyle. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak ayrıca bundan gurur duydum. Anadolu Ajansını bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.