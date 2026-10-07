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Batman Üniversitesi öğrencileri, geliri Gazze'ye bağışlanacak kermes düzenledi

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Batman Üniversitesi öğrencileri, geliri Gazze'ye bağışlanacak kermes düzenledi
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Batman Üniversitesi öğrenci toplulukları, Batı Raman Kampüsü Vadi Park önünde gelirinin tamamı Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes düzenledi. Stantlarda gıda ürünleri ile hediyelik eşyalar satışa sunulurken, kermese öğrenci ve akademisyenler destek verdi.

Batman Üniversitesi öğrencileri, Gazze yararına kermes düzenledi.

Batı Raman Kampüsü Vadi Park önünde İdeal Gençlik, Fikir ve Erdem ile İslami Araştırmalar Topluluğu tarafından düzenlenen kermeste gıda ürünleri ile hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Filistin bayraklarının asıldığı stantlara gelen öğrenci ve akademisyenler kermese destek verdi.

İdeal Gençlik Topluluğu Başkanı Yusuf Güneş, İsrail'in Gazze'ye yönelik 3 yıldır aralıksız bir şekilde saldırdığını ve Gazze'de büyük bir soykırım yaşandığını söyledi.

İsrail soykırımının 3. yılında Gazzelilere destek olmak amacıyla kermes düzenlediklerini aktaran Güneş, şöyle konuştu:

"Üniversite öğrenci toplulukları olarak gelirinin tamamı Gazze'ye bağışlanmak üzere Batı Raman Kampüsünde bir kermes düzenledik. Öğrenci arkadaşlarımızdan yoğun ilgi gördük. Amacımız Gazze'de 3 yıldır yaşanan acılara bir nebze de olsa merhem olabilmek. Bu kapsamda kermesimize destek veren herkes çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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