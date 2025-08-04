Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi İnşaatında Sona Yaklaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Modern altyapı ve teknolojik donanım ile bölgenin diş sağlığı ihtiyacını karşılayacak olan hastane, hem akademik eğitim hem de klinik hizmetlerde önemli bir merkez olmayı amaçlıyor.

Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, modern altyapı ve teknolojik donanıma sahip olacak hastane ile bölgenin ağız ve diş sağlığı alanındaki ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Hastanenin tamamlanmasıyla hem akademik eğitim hem de klinik hizmetler açısından önemli bir merkez olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İdris Demir, hastanenin kaba inşaatının ve dış duvar imalatının tamamlandığını belirtti.

İnce inşaat çalışmalarını planlar doğrultusunda devam ettiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Dış cephe ısı yalıtım işleri ile iç duvar sıva imalatlarına başlanmış olup cephe kaplama uygulama çalışmaları devam etmektedir. Islak hacimlerde seramik kaplama işlerinde önemli bir aşama kaydedildi. Mekanik-sıhhi tesisat, elektrik-yangın sistemleri, havalandırma ve çatı imalatı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Fakültemizin yapım ve donatım çalışmalarının tamamlanmasından sonra ağız ve diş sağlığı alanında Batman'ın bölgemizin merkez üssü olması hedefine bir adım daha yaklaşacağız. Hastanemiz aynı zamanda akademik gelişim açısından da önemli bir işleve sahip olacaktır."

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği sonuçlar açıklandı
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

Ağustos ayı konut ve iş yeri kira zam oranı belli oldu
Yatak sahnesiyle gündeme gelen Mine Kılıç için ayrılık iddiası kulislerde

Yatak sahnesi tartışma yaratmıştı! Ünlü oyuncu hakkında bomba iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Ünlü oyuncu gelin oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.