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Batman Üniversitesi 'Batü Campus' Mobil Uygulamasını Tanıttı

Batman Üniversitesi 'Batü Campus' Mobil Uygulamasını Tanıttı
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Batman Üniversitesi, öğrencilerin ve personelin günlük ihtiyaçlarına pratik çözümler sunmak amacıyla geliştirdiği 'Batü Campus' isimli mobil uygulamayı tanıttı. Rektör Prof. Dr. İdris Demir, uygulamanın yerli imkanlar ve üniversitenin yazılım ekibi tarafından hazırlandığını belirtti.

Batman Üniversitesince öğrencilerin ve personelin günlük ihtiyaçlarına pratik çözümler sunmak amacıyla geliştirilen "Batü Campus" isimli mobil uygulama düzenlenen programla tanıtıldı.

Merkez kampüsteki programda konuşan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, uygulamanın yerli imkanlar ve üniversitenin kendi yazılım ekibi tarafından geliştirildiğini söyledi.

Uygulamanın öğrenciler başta olmak üzere, akademisyenler ve idari personele kolaylık sağladığını ifade eden Demir, "Mobil uygulama dijital dünyanın sunduğu fırsatlara imkan sağlamakta, akademik ve idari personel ile öğrencilerin günlük işlemlerini hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sunmaktadır. Bu noktada Batman Üniversitesi kendi uygulamasını geliştiren ilk üniversiteler arasında yer almaktadır." dedi.

Batman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hafzullah İş de uygulamanın tanıtımını yaptı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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