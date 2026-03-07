Haberler

Batman-Mardin kara yolunda otomobil refüje çarptı, alev aldı: 2 yaralı

Batman-Mardin kara yolunda refüje çarpan otomobil alev aldı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Mardin kara yolu Suçeken köyü mevkisinde meydana geldi. Ömer Faruk H. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp alev aldı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Hüseyin E., ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

