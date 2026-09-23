Haberler

Batman Kozluk'ta 22 dönümlük Kent Meydanı törenle hizmete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Kozluk'ta 22 dönümlük Kent Meydanı törenle hizmete açıldı
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde 22 dönümlük alanda yapımı tamamlanan Kent Meydanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Vali Ekrem Canalp, yatırımların ilçenin gelişimine katkı sunduğunu belirterek kamu hizmetlerinde daha iyisini hedeflediklerini söyledi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 22 dönümlük alanda yapımı tamamlanan Kent Meydanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Batman Valiliğinin desteğiyle, Kozluk Kaymakamlığı ve Kozluk Belediyesi işbirliğinde Hükümet Konağı yanında yapımı tamamlanan Kent Meydanı'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Kozluk'ta gerçekleştirilen yatırımların ilçenin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Canalp, kamu hizmetlerinde hedeflerinin her zaman daha iyisini yapmak ve hizmette yarışmak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Batman'ın ve ilçelerimizin her alanda daha ileriye gitmesi için kurumlarımızla, belediyelerimizle ve tüm çalışma arkadaşlarımızla büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kent Meydanı da bu anlayışın güzel bir örneğidir."

Konuşmanın ardından kurdele kesildi.

Törene AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı

5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı
Gelinin attığı buketi yakalamıştı! Down sendromlu Elif için Burdur'da düğün kuruldu, ilk dansını babasıyla yaptı

Gelinin attığı buketi yakaladı! Mahalle onun için düğün kurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı BM kürsüsüne çıktı, ABD heyeti salonu terk etti

Pezeşkiyan kürsüdeydi! Duyacaklarından korkanlar salonu terk etti

İzmir'de kooperatif soruşturmasında iddianame kabul edildi! Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu 19 sanığa hapis istendi

19 sanıklı kooperatif dosyası! Soyer'e 6 yıla kadar hapis istendi
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama

Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları

Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz

İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Başkan ortada yok: Çiğli’de 'AK Parti’ye geçiş' iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı

İddialar havada uçuşuyor, başkan ortada yok! Cevap başkalarından geldi
Hopa'da boğazına lokma kaçan çocuğu oto yıkamacı kurtardı! Heimlich manevrası saniye saniye kamerada

Çocuğun yüzü morardı! İzleyerek öğrendiği manevra hayat kurtardı