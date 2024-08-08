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Batman'ın Gercüş ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğazköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, plakası öğrenilemeyen bir traktör uçuruma yuvarlandı. Kazada, traktörün sürücüsü yaralandı ve Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Cemil Kalkan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Boğazköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada, yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerce Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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