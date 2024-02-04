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Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kapanan 2 köy yolu açıldı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Gökçepınar ve Ulaş köylerinin yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kapanan 2 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolların ulaşıma kapandığı Gökçepınar ve Ulaş köylerinde çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması ile 2 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi köy hizmetleri şefi Emin Soyvural, yaptığı açıklamada, kardan kapanan yolların ulaşıma açılması ve vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için ekiplerin gece gündüz aralıksız çalıştığını belirtti.

Çalışmalar neticesinde 2 köy yolunun kısa sürede açıldığını ifade eden Soyvural, köy yollarının sürekli olarak kontrol edildiğini ve gerekli müdahalelerin hızla yapıldığını kaydetti.

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Kaynak: AA / Güncel

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