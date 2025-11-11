Batman'ın Gercüş İlçesinde Domuz Sürüsü Görüntülendi

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar ve Hisar köylerinde domuz sürüleri görüldü.

Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyünde yaşayan Ferhat Demirtaş, palamut toplamaya gittiği sırada domuz sürüsüyle karşılaştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Demirtaş, "Canımızı zor kurtardık" dedi.

Hisar köyünde ise akşam saatlerinde seyir halindeki bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü, yolun karşısına geçmekte zorlandı. Bir süre bekleyen hayvanlar, daha sonra ormanlık alana ilerleyerek gözden kayboldu. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),