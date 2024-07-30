Batman Havalimanı'nda FOD farkındalık etkinliği düzenlendi

Batman Havalimanı'nda "FOD farkındalık ve FOD'la Mücadele Etkinliği" gerçekleştirildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, "yabancı madde hasarı" ya da "hasar verici yabancı madde" anlamına gelen FOD'ların verdiği zararlardan dolayı uçuş trafiğinde aksamalar, gecikmeler ve plan değişiklikleri meydana gelebiliyor ve bunun sonucunda yolcular mağduriyet yaşayabiliyor.

Havalimanı apronunda, havalimanı müdürlüğü ile havalimanında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşların personelinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara FOD hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar, alınması gereken tedbirler ve uçuş emniyetinin sağlanmasına yönelik uygulanması gereken tedbirler anlatıldı.

Katılımcılar, daha sonra aprondaki hasar verici yabancı maddeleri (FOD) topladı.