Batman Havalimanı Eylül Ayında Bakım Nedeniyle Uçuşlara Kapandı

Batman Havalimanı, Eylül ayı boyunca yapılacak rutin bakım çalışması nedeniyle uçuşlara kapandı. Bu süreçte Diyarbakır Havalimanı ile Batman arasında belediye otobüsleri hizmet verecek.

BATMAN Havalimanı, Eylül ayı boyunca yapılacak rutin bakım çalışması nedeniyle uçuşlara kapandı. Bu süreçte Diyarbakır Havalimanı ile Batman arasında belediye otobüsleri hizmet verecek.

Batman Havalimanı, rutin bakım çalışması nedeniyle Eylül ayı boyunca uçuşlara kapatıldı. 1-30 Eylül tarihleri arasında yolcuların Diyarbakır Havalimanı'na ulaşımı için, belediye tarafından otobüs seferleri başlatıldı. Hizmetten yararlanmak için yolcuların uçak biletlerini göstermeleri zorunlu olacak. Yolculardan en düşük tarife olan 4 lira 40 kuruş ücret alınacak. (DHA)