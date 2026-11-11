Batman Hasankeyf'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar dikildi

Batman Hasankeyf'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar dikildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman Hasankeyf'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Serkan Böyük, Belediye Başkanı Hamit Tutuş, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katılarak fidanları toprakla buluşturdu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla ilçe genelinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Serkan Böyük, Belediye Başkanı Hamit Tutuş, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturdu.
Kaynak: AA