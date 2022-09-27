Batman haberi: Gercüş'te gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

Batman gündem haberine göre Gercüş'te gönüllü gençler çevre temizliği yaptıBATMAN Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde ikamet eden gençler gönüllü olarak köyün temizliğini yaptı.

Gercüş'te gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

BATMAN Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde ikamet eden gençler gönüllü olarak köyün temizliğini yaptı. Köyün içinde ve etrafında bulunan çöpleri temizleyerek örnek davranışta bulundu. Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde bulunan gönüllü gençler ve köy muhtarı ile birlikte ellerine çuval alarak köyde bulunan çöpleri temizleyerek gönülleri fethetti.

Akyar Köy Muhtarı Osman Gülen "Bizim gençlerden Allah razı olsun gençlerimizden gönüllü olarak Cuma günleri köyün içinde bulunan çöpleri temizliyorlar bizde onlarla birlikte topluyoruz çöpleri. Devletimizin bize verdiği imkanlar doğrultusunda tabi ki de temizliği yapıyoruz. Gönüllü olarak yapıyoruz. Haftanın bir gününde çöplerimizi topluyoruz gençlerimizle özellikle de Cuma günleri toplamaktayız. Bizde her zaman onlara destek oluyoruz" dedi.

Mehmet Şah Avcı "Köyün gençleri olarak toplandık ve köyümüzün sorunlarına el atalım dedik. Bugünde çöp toplama ile başladık. Köy muhtarımızda bu konuda bizleri destekliyor ve bize yardımcı oluyor. Gercüş kaymakamımızda bize çöp konteyneri verdi. Bize yardımcı oluyorlar bu konuda bizde köyümüz için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece çöp konteynerlerimiz ve biraz temizlik malzememiz eksiktir sadece az en kısa zamanda onları da demin edeceğiz inşallah" diye konuştu.