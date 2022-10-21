Batman'da yolcu otobüsü kum yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 22 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Batman çatı köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AAK 73 plakalı Öz Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü; 21 BC 683 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada otobüsün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. 4'ü ağır 22 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAZI YOLCULAR OTOBÜSTE SIKIŞTI

Otobüste sıkışan bazı yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. İsmi öğrenilemeyen kum yüklü kamyonun sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.