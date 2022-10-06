Batman haber... Batman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Batman haberine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kazım Koyuncu Bulvarında, H.G. yönetimindeki 06 AB 1339 plakalı hafif ticari araç, F.A.K'nin kullandığı 06 DG 1016 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, iki sürücü yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Güncel