Son dakika haberleri... Yamaç paraşütü yaparken yola düşen 2 kişi öldü Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken inişe geçtikleri sırada kara yoluna düşen 2 kişi yaşamını yitirdi. Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken inişe geçtikleri sırada kara yoluna düşen 2 kişi yaşamını yitirdi. Ayrancı Geçidi'nde A.Ö. ve E.Ç. yamaç paraşütüyle havalandı. Bir süre havada süzülen ikili, inişe geçtikleri sırada dengelerini kaybederek kara yoluna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ö. ve E.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Torlak Batman Güncel Haberler Son Dakika

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