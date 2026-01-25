Haberler

Gercüş'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Gercüş'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Karla mücadele ekipleri, Batman'ın Gercüş ilçesinde kar yağışının ardından kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor. Kaymakamlık, vatandaşların güvenliği için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sonrası kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için ekiplerin başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.

Açıklamada, vatandaşların güvenliği ve ulaşımda aksama yaşanmaması için tüm imkanlarla sahada çalışma yürütüldüğü belirtildi.

