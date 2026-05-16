Gercüş'te dolu ve sağanak etkili oldu

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Nohut büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü.

Gercüş ilçesinde bugün öğleden sonra başlayan fırtınanın ardından dolu ve sağanak etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran nohut büyüklüğündeki dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar araçlarını korumak ve yağıştan etkilenmemek için kapalı alanlara sığındı.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı