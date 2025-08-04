Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yılda 8 bin hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastane bünyesinde hizmet veren fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde; nörolojik, ortopedik, romatolojik, pediatrik ve el cerrahisi rehabilitasyonu alanlarında tedavi programlarının uygulandığı belirtildi.

Hastaların ihtiyaçlarına göre egzersiz ve elektroterapi uygulamaları eşliğinde kişiye özel rehabilitasyon süreçlerinin planlandığı ünitede, ultrason, elektroterapi, hotpack, lazer ve parafin gibi modern cihazlarla desteklenen tedavi uygulamalarının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, ünitenin çocuk ve yetişkin olmak üzere farklı yaş gruplarından birçok hastaya yönelik tedavi seçenekleri sunduğu aktarıldı.