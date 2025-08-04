Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yılda 8 Bin Hastaya Fizik Tedavi!

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yılda 8 Bin Hastaya Fizik Tedavi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yılda 8 bin hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuluyor. Nörolojik, ortopedik, romatolojik, pediatrik ve el cerrahisi rehabilitasyon alanlarında tedavi uygulanıyor.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yılda 8 bin hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastane bünyesinde hizmet veren fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde; nörolojik, ortopedik, romatolojik, pediatrik ve el cerrahisi rehabilitasyonu alanlarında tedavi programlarının uygulandığı belirtildi.

Hastaların ihtiyaçlarına göre egzersiz ve elektroterapi uygulamaları eşliğinde kişiye özel rehabilitasyon süreçlerinin planlandığı ünitede, ultrason, elektroterapi, hotpack, lazer ve parafin gibi modern cihazlarla desteklenen tedavi uygulamalarının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, ünitenin çocuk ve yetişkin olmak üzere farklı yaş gruplarından birçok hastaya yönelik tedavi seçenekleri sunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ecel bazen gülerken yakalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! 2 diploma için kampanya bile yapmışlar

Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! kampanya bile yapmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.