Batman Eğitim Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı Yapıldı

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olası yangınlara hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Bölümünde yangın çıktığı ve içeride mahsur kalan hastaların bulunduğu ihbarı yapıldı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekiplerince yangın söndürüldü, hastalar alandan tahliye edildi.

Tatbikata 50 personel katıldı.

Tatbikatta, personelin arama-kurtarma, ilk yardım, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditlere (KBRN) müdahale, yangınla mücadele ve tahliye süreçlerinin başarılı bir şekilde test edildiği belirtildi.